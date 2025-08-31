Ходили с факелами и молились: польским байкерам закрыли въезд в РФ после акции на кладбище под Тверью

Группе польских байкеров, которые провели факельный обряд на мемориале в поселке Медное Тверской области, запретили въезд в Россию на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
«Полиция установила всех участников мероприятия. Ими оказались граждане Польши», — отметили в ведомстве.
В отношении 39 человек составили протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ»).
«Известия» выяснили, что байкеры попали на территорию России через границу РФ с Белоруссией в Псковской области. Целью поездки иностранцы указали туризм, а въезжали поодиночке, чтобы не вызвать подозрений.
Что случилось в «Медном»?
30 августа байкеры, несмотря на запрет, заехали на территорию мемориального комплекса «Медное». После предупреждения охраны поляки убрали свои мотоциклы и начали перемещаться по мемориалу пешком, пишут «Известия».
«Однако вскоре они начали проводить факельный обряд, что вызвало настороженность у наблюдавших за ними людей», — говорится в публикации.
Старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева рассказала, что активисты развернули «незнакомые флаги», а также использовали атрибутику, которая может восприниматься как «чуждая и даже враждебная».
В беседе с РЕН ТВ она рассказала, что большинство мужчин были одеты в военную форму.
«И даже похожую (форму) натовского образца. Они прошли на территорию польского военного кладбища», — отметила Карасева.
Сотрудник службы безопасности «Медного» Владислав Телешов подчеркнул, что байкеры, оказавшись у мемориала, разложили скатерть, а один человек облачился в белое одеяние.
«Начали молиться, произносить какие-то речи <...> Было принято решение сообщить вышестоящему руководству <...> Когда по нашей территории, по России, ходят ребята с факелами и произносят какие-то вещи, какие-то девизы… Становится не по себе…» — добавил охранник.
Также байкеры оставили на мемориале венок с лозунгом польской ультранационалистической молодежной организации «Всепольская молодежь» — «Кохам польске» (Kocham Polske — «Я люблю Польшу»). Представители комплекса подчеркнули, что байкеры не проявили уважения к месту памяти и даже «не попытались очистить мемориал, несмотря на его важность для граждан России».
По информации «Известий», всего в Россию приехали 44 польских байкера, но трое из них не стали присоединяться к происходящему. Кроме того, среди активистов было два польских подростка. В результате всех задержали сотрудники правоохранительных органов.
РЕН ТВ обратил внимание на то, что представители Польши приезжали на этот мемориал ежегодно в начале сентября, согласовывая свой визит с администрацией.
«Почему в этот раз понадобилось приезжать заранее тайно и вести себя так вызывающе — неизвестно», — добавил телеканал.
Польский «демарш»
Член Российского военно-исторического общества (РВИО) Тверской области Максим Кормушкин в беседе с «Известиями» назвал шествие польских байкеров «демаршем».
«Мне кажется, что это какое-то неуважение к нашим законам и к их же собственным принципам. <...> Это какой-то демарш в связи с тем, что мнения наших экспертов, которые проводят определенную, так сказать, работу по выявлению исторической действительности [расходятся]», — отметил он.
Кормушкин рассказал, что раньше перед входом в мемориал стояли барельефы, символизирующие польские ордена. При этом сам мемориальный комплекс был установлен польскими властями без соответствующего согласования, заявил он.
Российские специалисты не доказали наличие останков 6 тысяч захороненных поляков, имена которых нанесены на мемориальные таблички, добавил Кормушкин.
«Сами поляки в 1991 году проводили раскопки и нашли всего 246 [тел]», — уточнил научный директор РВИО Михаил Мягков.
Эксперт подчеркнул, что только у 12 человек были выявлены пулевые отверстия в затылочной области черепа.
«Акция польских граждан здесь, на мемориале под Тверью, получилась даже не столько политической, сколько провокационной <…> Зажигали факелы. Никого не предупредили о своем визите. Все снимали на видео, явно для того, чтобы показать дома, мол, мы заботимся о тех, кто лежит в этой земле», — подчеркнул корреспондент «Известий».
Свое факельное шествие байкеры назвали «религиозным обрядом», добавил он.