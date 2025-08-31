Ходили с факелами и молились: польским байкерам закрыли въезд в РФ после акции на кладбище под Тверью

Полиция запретила 39 полякам въезд в Россию из-за акции на мемориале под Тверью

В Тверской области 39 польских байкеров, несмотря на запрет, заехали на территорию мемориального комплекса «Медное», на котором находится Польское военное кладбище. Иностранцы устроили факельное шествие, а также некий «обряд» со священником в белом одеянии. В России произошедшее уже окрестили «провокацией» и «демаршем». Охранник комплекса признался, что ему стало «не по себе» от увиденного. Всех участников несогласованной акции задержала полиция. Им запретили въезд в Россию на пять лет.

Группе польских байкеров, которые провели факельный обряд на мемориале в поселке Медное Тверской области, запретили въезд в Россию на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Полиция установила всех участников мероприятия. Ими оказались граждане Польши», — отметили в ведомстве.

В отношении 39 человек составили протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ»).

«Известия» выяснили, что байкеры попали на территорию России через границу РФ с Белоруссией в Псковской области. Целью поездки иностранцы указали туризм, а въезжали поодиночке, чтобы не вызвать подозрений.

Комплекс «Медное» — мемориал жертвам репрессий Мемориал «Медное» был создан по распоряжению правительства России в 1996 году как международный комплекс памяти. Его отстроили за четыре года на территории бывших дач НКВД в окрестностях поселка Медное и торжественно открыли 2 сентября 2000 года.



Комплекс посвящен памяти советских граждан — жертв политических репрессий 30-50-х годов XX века и расстрелянных польских военнопленных, заключенных Осташковского лагеря НКВД СССР.



Территория мемориала разделена на две части. На российской располагается аллея памяти, четыре советских захоронения и памятный знак в виде насыпи с выложенным крестом из красного гранита с надписью «Соотечественникам — жертвам войн и репрессий».



В левой части комплекса находится польское военное кладбище, оно включает в себя Стену Плача с колоколом и 25 братских могил.



Что случилось в «Медном»?

30 августа байкеры, несмотря на запрет, заехали на территорию мемориального комплекса «Медное». После предупреждения охраны поляки убрали свои мотоциклы и начали перемещаться по мемориалу пешком, пишут «Известия».

«Однако вскоре они начали проводить факельный обряд, что вызвало настороженность у наблюдавших за ними людей», — говорится в публикации.

Старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева рассказала, что активисты развернули «незнакомые флаги», а также использовали атрибутику, которая может восприниматься как «чуждая и даже враждебная».

В беседе с РЕН ТВ она рассказала, что большинство мужчин были одеты в военную форму.

«И даже похожую (форму) натовского образца. Они прошли на территорию польского военного кладбища», — отметила Карасева.

Сотрудник службы безопасности «Медного» Владислав Телешов подчеркнул, что байкеры, оказавшись у мемориала, разложили скатерть, а один человек облачился в белое одеяние.

«Начали молиться, произносить какие-то речи <...> Было принято решение сообщить вышестоящему руководству <...> Когда по нашей территории, по России, ходят ребята с факелами и произносят какие-то вещи, какие-то девизы… Становится не по себе…» — добавил охранник.

Также байкеры оставили на мемориале венок с лозунгом польской ультранационалистической молодежной организации «Всепольская молодежь» — «Кохам польске» (Kocham Polske — «Я люблю Польшу»). Представители комплекса подчеркнули, что байкеры не проявили уважения к месту памяти и даже «не попытались очистить мемориал, несмотря на его важность для граждан России».

По информации «Известий», всего в Россию приехали 44 польских байкера, но трое из них не стали присоединяться к происходящему. Кроме того, среди активистов было два польских подростка. В результате всех задержали сотрудники правоохранительных органов.

РЕН ТВ обратил внимание на то, что представители Польши приезжали на этот мемориал ежегодно в начале сентября, согласовывая свой визит с администрацией.

«Почему в этот раз понадобилось приезжать заранее тайно и вести себя так вызывающе — неизвестно», — добавил телеканал.

Польский «демарш»

Член Российского военно-исторического общества (РВИО) Тверской области Максим Кормушкин в беседе с «Известиями» назвал шествие польских байкеров «демаршем».

«Мне кажется, что это какое-то неуважение к нашим законам и к их же собственным принципам. <...> Это какой-то демарш в связи с тем, что мнения наших экспертов, которые проводят определенную, так сказать, работу по выявлению исторической действительности [расходятся]», — отметил он.

Кормушкин рассказал, что раньше перед входом в мемориал стояли барельефы, символизирующие польские ордена. При этом сам мемориальный комплекс был установлен польскими властями без соответствующего согласования, заявил он.

Российские специалисты не доказали наличие останков 6 тысяч захороненных поляков, имена которых нанесены на мемориальные таблички, добавил Кормушкин.

«Сами поляки в 1991 году проводили раскопки и нашли всего 246 [тел]», — уточнил научный директор РВИО Михаил Мягков.

Эксперт подчеркнул, что только у 12 человек были выявлены пулевые отверстия в затылочной области черепа.

«Акция польских граждан здесь, на мемориале под Тверью, получилась даже не столько политической, сколько провокационной <…> Зажигали факелы. Никого не предупредили о своем визите. Все снимали на видео, явно для того, чтобы показать дома, мол, мы заботимся о тех, кто лежит в этой земле», — подчеркнул корреспондент «Известий».

Свое факельное шествие байкеры назвали «религиозным обрядом», добавил он.