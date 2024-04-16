Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Евпатории сгорел зоопарк

Зоопарк с экзотическими животными «Тропикпарк» сгорел в Евпатории

close
100%
«Евпатория ЧП»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Евпатория ЧП»

В Евпатории в ночь на 16 апреля сгорел зоопарк с экзотическими животными «Тропикпарк». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Республике Крым.

По предварительным данным, пожар в зоопарке, который расположен в самом центре города на территории детского парка аттракционов, начался около трех часов ночи. Площадь пожара составила более 600 кв. м.

Сотрудники МЧС вытащили из пламени женщину и двух медведей. Всего в зоопарке обитали более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.

По данным ТАСС, животных спасти не удалось. Предварительной причиной возгорания называется короткое замыкание проводки холодильника.

В МЧС сообщили, что тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, в вольерах находилось сено. Произошло обрушение конструкций. В ликвидации огня были задействованы 20 человек и 6 единиц техники.

К настоящему времени пожар потушен. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами