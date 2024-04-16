В Евпатории сгорел зоопарк

В Евпатории в ночь на 16 апреля сгорел зоопарк с экзотическими животными «Тропикпарк». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Республике Крым.

По предварительным данным, пожар в зоопарке, который расположен в самом центре города на территории детского парка аттракционов, начался около трех часов ночи. Площадь пожара составила более 600 кв. м.

Сотрудники МЧС вытащили из пламени женщину и двух медведей. Всего в зоопарке обитали более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.

По данным ТАСС, животных спасти не удалось. Предварительной причиной возгорания называется короткое замыкание проводки холодильника.

В МЧС сообщили, что тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, в вольерах находилось сено. Произошло обрушение конструкций. В ликвидации огня были задействованы 20 человек и 6 единиц техники.

К настоящему времени пожар потушен. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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