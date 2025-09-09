Власти ДНР намерены организовать морское сообщение с Таганрогом

Временно исполняющий обязанности главы правительства ДНР Андрей Чертков сообщил о планах властей республики наладить морское сообщение с Таганрогом Ростовской области. Об этом он рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы, кстати, хотим до Таганрога все-таки паромы или скоростные суда пустить. Это тоже будет один из выходов добраться нашим жителям в Ростовскую область», — сообщил Чертков.

Десятый Восточный экономический форум прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

До этого в Крыму утвердили планы строительства дорог и реконструкции на ближайшие пять лет. В планы по строительству входят съезды с трассы «Таврида» к побережью, работы на трассе Алушта — Ялта, совершенствование дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри. В 2025 году планируется завершить работы по строительству юго-восточного обхода Симферополя.

Ранее Росавтодор вдвое увеличил темпы строительства и ремонта дорог.