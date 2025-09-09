На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам разъяснили правила работы в предпраздничные дни

Роструд напомнил гражданам о сокращенном на час предпраздничном рабочем дне
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

В предпраздничный день продолжительность рабочего времени сотрудников должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько длится смена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Роструда, которое есть в распоряжении агентства.

«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», — сказано в документе.

В нем говорится, что в случаях, когда невозможно сократить продолжительность работы, переработка на час должна быть компенсирована.

Также в письме отмечается, что сотрудник не выходит на работу, если длительность смены составляет час или менее.

До этого Банк России сообщил, что в РФ резко увеличилась доля компаний, планирующих сокращение сотрудников во второй половине 2025 года. По данным регулятора, 11,5% работодателей из 11,6 тысячи опрошенных намерены оптимизировать штат, что почти вдвое больше по сравнению с 6,9% в январе.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если заставляют работать в праздники.

