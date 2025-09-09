Россиянам разъяснили правила работы в предпраздничные дни

В предпраздничный день продолжительность рабочего времени сотрудников должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько длится смена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Роструда, которое есть в распоряжении агентства.

«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», — сказано в документе.

В нем говорится, что в случаях, когда невозможно сократить продолжительность работы, переработка на час должна быть компенсирована.

Также в письме отмечается, что сотрудник не выходит на работу, если длительность смены составляет час или менее.

