Россиянам дали советы, как преодолеть постотпускной синдром

Согласно исследованиям, от 60 до 80% людей сталкиваются с психологическим дискомфортом после отпуска — «постотпускным синдромом» или хандрой. Зачастую это выглядит как острое ощущение контраста — кажется, будто жизнь разделилась на две части: насыщенные отпускные дни и довольно серые рабочие будни. Иногда даже первые дни после отпуска проходят так, будто отдыха и вовсе не было — мотивация падает, усталость накрывает с новой силой, рассказала «Газете.Ru» Алина Манцева, директор по персоналу и внутренним коммуникациям компании AstraZeneca в России и Евразии.

«Чтобы избежать этого и помочь вернуться в рабочий ритм, мы рекомендуем сотрудникам дать себе немного времени для адаптации. В первые дни лучше не бросаться в сложные задачи, а спокойно распланировать дела, определить приоритеты и обсудить с коллегами проекты, которые ждут впереди — особенно, если начинается горячий осенний сезон», — объяснила эксперт.

Также отличным способом постепенно вернуться в привычный ритм может стать обучение. Новый курс или тренинг позволят не уходить сразу с головой в рутину, при этом настроят на рабочий лад и помогут найти мотивацию.

«Мы это видим и по своему опыту: каждый сентябрь мы организуем внутренний марафон развития, где встречаемся с лекторами, бизнес-тренерами и интересными людьми из разных сфер. В течение двух недель они проводят для наших сотрудников вебинары и мастер-классы — от цифровых навыков и нейросетей до нейрофизиологии и методов обучения. По отзывам коллег, такие встречи вдохновляют и помогают взглянуть на свои профессиональные и личные цели по-новому», — сказала специалист.

Если же после отпуска накопилось слишком много неотложных задач, не стоит пренебрегать техниками тайм-менеджмента. Матрица приоритетов Эйзенхауэра и метод «съесть лягушку» помогут разобрать завалы и сделать первый шаг, а техника «Помодоро» — сохранить работоспособность, не доводя себя до переутомления.

«Пожалуй, самое важное после отпуска — не просто выйти на работу, а задуматься, каким хочется видеть свой профессиональный путь в новом сезоне. Отпуск — отличное время для переосмысления своих целей и приоритетов. Если удалось отвлечься, теперь самое время использовать этот заряд для собственного роста. Новые проекты, обучение, развитие цифровых и управленческих навыков — все это шаги к более интересной и устойчивой карьере. В этот период особенно полезно поговорить с руководителем о своем развитии, оценить достижения и поставить для себя новые цели», — посоветовала она.

Интересно, что «постотпускной синдром» для некоторых сотрудников становится поводом для перемен — напоминает, что изменения бывают нелегкими, но именно они открывают двери к новым возможностям, резюмировала эксперт.

