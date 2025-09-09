Android оказался популярнее iOS в России

Android — более популярная мобильная операционная система в России, чем iOS: ее используют 52% жителей крупных городов, в десяти из шестнадцати крупнейших городов страны Android занимает первое место по использованию. iOS пользуются 48% жителей. Это показало исследование 2ГИС Про, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше всего пользователей Android в Воронеже (58%), Омске (57%) и Волгограде (56%). Интересно, что в Омске Android лидирует во всех районах города.

Среди городов-миллионников больше доля айфонов в Казани (56%), Санкт-Петербурге (54%) и Москве (53,3%). На четвертом месте, чуть отставая от Москвы — Краснодар (53,0%): этот город единственный, где телефоны на операционной системе iOS лидируют во всех четырех районах.

Аналитики 2ГИС изучили, какие модели смартфонов чаще всего используются для запуска приложения в крупнейших городах России. Самой популярной моделью iPhone в городах-миллионниках стал iPhone 11. Он занимает первое место по количеству запусков в половине городов. На втором месте — iPhone 13. Стабильно входит в топ-3 по запускам во всех городах и iPhone 15 Pro Max, который лидирует по запускам в Москве. Но пока он не догнал по массовости более доступные модели.

«В большинстве городов в топ-3 по запускам в городе входят iPhone. Однако важно учитывать, что у Android-смартфонов значительно шире модельная линейка: десятки брендов и сотни моделей делят между собой аудиторию. Поэтому, несмотря на лидерство отдельных моделей iPhone, в целом Android остается доминирующей платформой», — отмечает Карим Валиев, аналитик данных 2ГИС Про.

В отличие от iOS, где доминируют 2–3 модели, Android-смартфоны демонстрируют гораздо более широкое распределение. Xiaomi Redmi Note 13 — самый массовый смартфон среди Android. Следом за ним идут Xiaomi Redmi Note 10S и Xiaomi Redmi Note 12, а затем — Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Samsung Galaxy A54 5G.

