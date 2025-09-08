Конструкция детской горки упала мальчику на голову в российском городе

В Кирове на голову мальчику на детской площадке рухнула часть конструкции горки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на улице Морозовской, где ребенок во время игры забрался на крышу домика и ухватился за фанерную фигуру обезьянки. Конструкция сломалась, и ее элемент упал и попал в голову другому мальчику, стоявшему внизу. Сам «скалолаз» также упал с высоты.

Пострадавший мальчик самостоятельно добрался до дома, где родители вызвали ему скорую помощь. Врачи наложили пострадавшему несколько швов и госпитализировали ребенка для наблюдения. Родители обоих детей не имеют претензий друг к другу.

До этого мальчик угрожал девочке кухонным ножом на площадке и попал на видео. Он возмущался из-за того, что она «нечестно играла в футбол».

Ранее на Урале ребенок получил травму на детской площадке.