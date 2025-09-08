На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Конструкция детской горки упала мальчику на голову в российском городе

В Кирове конструкция детской горки рухнула мальчику на голову
true
true
true

В Кирове на голову мальчику на детской площадке рухнула часть конструкции горки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на улице Морозовской, где ребенок во время игры забрался на крышу домика и ухватился за фанерную фигуру обезьянки. Конструкция сломалась, и ее элемент упал и попал в голову другому мальчику, стоявшему внизу. Сам «скалолаз» также упал с высоты.

Пострадавший мальчик самостоятельно добрался до дома, где родители вызвали ему скорую помощь. Врачи наложили пострадавшему несколько швов и госпитализировали ребенка для наблюдения. Родители обоих детей не имеют претензий друг к другу.

До этого мальчик угрожал девочке кухонным ножом на площадке и попал на видео. Он возмущался из-за того, что она «нечестно играла в футбол».

Ранее на Урале ребенок получил травму на детской площадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами