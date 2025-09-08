Британец решил стать бомжом в Москве и умер по возвращении на родину

Британец, оказавшийся на улице в Москве, умер после возвращения на родину

Британец Джордж Боултби, приехавший в Москву в 2021 году и добровольно выбравший бездомный образ жизни, скончался после возвращения на родину. Об этом пишет ИА Regnum.

По данным агентства, мужчина страдал от шизофрении. Родители Джорджа неоднократно прилетали в Россию, чтобы убедить его вернуться домой, однако он каждый раз от них ускользал. Британца часто подводило здоровье, из-за чего он не раз оказывался в больницах с сердечными проблемами и воспалениями. В конце 2023 года его состояние резко ухудшилось. Мужчину срочно госпитализировали, а после отправили на родину под наблюдением врача.

В Великобритании Джордж почти месяц лежал в медицинском учреждении. Но, несмотря на усилия врачей, мужчина умер в возрасте 35 лет.

До этого в Челябинске задержали подростков, которые издевались над людьми без определенного места жительства. Сообщается, что школьники напали как минимум на пятерых бездомных, при этом один из них не выжил, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии. Своих жертв подростки забрасывали камнями, запинывали спящих у теплотрасс и ловили в городе.

Ранее россиянин приютил бездомного и помог ему воссоединиться с дочерью.