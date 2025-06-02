Россиянин приютил бездомного и помог ему воссоединиться с дочерью

Житель Краснодара приютил бездомного и нашел в Москве его родственников, но тот вскоре вновь пропал. Об этом Карим Армадов рассказал kp.ru.

По словам краснодарца, с Сергеем Плужниковым он познакомился в 2018 году. Мужчина был пьян и пытался согреться в его подъезде. Когда Карим понял, что соседи готовы выгнать бездомного, он предложил ему горячий чай и приютил у себя дома. Тогда Сергей рассказал, что он художник и владел в Москве фирмой по дизайну интерьеров, но все изменилось, когда он стал вдовцом. Мужчина стал выпивать и уехал на юг, чтобы начать жизнь с нуля, но в Краснодаре его ограбили и он оказался на улице без связи и документов.

Карим помог Сергею восстановиться и нашел в соцсетях его дочь Дарью, которая уже не надеялась увидеть отца. Сергей переехал к ней в Москву, где вновь занялся живописью и отказался от алкоголя, но затем Карим узнал, что спустя три месяца после переезда его «подопечный» опять ушел из дома. С тех пор о нем нет никаких известий. Дарья обращалась в полицию и больницы, искала отца по ночлежкам, но безуспешно.

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