На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Россиянин приютил бездомного и помог ему воссоединиться с дочерью

«КП»: житель Краснодара нашел в Москве родственников бездомного
close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Житель Краснодара приютил бездомного и нашел в Москве его родственников, но тот вскоре вновь пропал. Об этом Карим Армадов рассказал kp.ru.

По словам краснодарца, с Сергеем Плужниковым он познакомился в 2018 году. Мужчина был пьян и пытался согреться в его подъезде. Когда Карим понял, что соседи готовы выгнать бездомного, он предложил ему горячий чай и приютил у себя дома. Тогда Сергей рассказал, что он художник и владел в Москве фирмой по дизайну интерьеров, но все изменилось, когда он стал вдовцом. Мужчина стал выпивать и уехал на юг, чтобы начать жизнь с нуля, но в Краснодаре его ограбили и он оказался на улице без связи и документов.

Карим помог Сергею восстановиться и нашел в соцсетях его дочь Дарью, которая уже не надеялась увидеть отца. Сергей переехал к ней в Москву, где вновь занялся живописью и отказался от алкоголя, но затем Карим узнал, что спустя три месяца после переезда его «подопечный» опять ушел из дома. С тех пор о нем нет никаких известий. Дарья обращалась в полицию и больницы, искала отца по ночлежкам, но безуспешно.

Ранее мужчина избил и поджег пенсионера, который пустил его к себе пожить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами