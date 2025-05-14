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Россиянка получила 2 млн рублей на выдуманных детей и попалась

В Челябинске женщина получила 2 млн рублей на несуществующих детей
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Shutterstock

В Челябинске задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве с выплатами на детей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники отдела экономической безопасности задержали местную жительницу 1996 года рождения, подозреваемую в хищении бюджетных средств. Женщина предоставила в ЗАГС ложные сведения о рождении двух детей, которые фактически не существовали, после чего оформила материнский капитал и другие социальные выплаты.

Общая сумма незаконно полученных средств составила около 2 млн рублей. Эти деньги были выделены в рамках национального проекта «Демография».

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее на Сахалине девушку обвинили в получении пособий на несуществующего ребенка.

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