Пенсионерка ушла за грибами, заблудилась и два дня искала выход из леса

В Ленобласти спасли пенсионерку, которая ушла за грибами и провела два дня в лесу

Пенсионерка из Павловска ушла в лес за грибами и потерялась на двое суток. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днем 7 сентября в экстренные службы поступила информация о том, что в лесу под Павловском слышны женские крики. На место выехали росгвардейцы и обнаружили неподалеку от реки Славянки 75-летнюю женщину с обезвоживанием, которая уже не могла самостоятельно передвигаться. Пострадавшей сразу же дали питьевой воды, а затем вынесли ее из лесополосы на импровизированных носилках и передали в руки медиков.

Оказалось, что пенсионерка проживает в одном из местных садоводств и два дня назад отправилась в лес за грибами. Женщина пыталась найти обратную дорогу, но поняла, что окончательно заблудилась и без сил упала на землю, после чего уже не смогла подняться и начала звать на помощь. Ее услышали другие грибники и позвонили по номеру «112». В итоге местную жительницу госпитализировали. В каком состоянии она находится сейчас, не уточняется.

Ранее житель Удмуртии пошел искать заблудившуюся соседку и потерялся сам.