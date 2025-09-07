На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Удмуртии пошел искать заблудившуюся соседку и потерялся сам

В Удмуртии спасли пенсионерку, заблудившуюся в лесу
true
true
true
close
Shutterstock/Lena_Sokolova

Спасатели в Удмуртии вывели из леса пожилую женщину и ее соседа, который отправился к ней на помощь и вместе они заблудились. Об этом сообщает портал Udm-Info.

Инцидент произошел 6 сентября, пожилая жительница Удмуртии отправилась в лес на «тихую охоту», но вскоре поняла, что не может найти дорогу обратно. Осознав, что заблудилась, она оперативно связалась по телефону с соседом и попросила о помощи.

Мужчина без промедления отправился на поиски и достаточно быстро нашел женщину. Однако на обратном пути пара потеряла ориентир и не смогла самостоятельно выйти из лесного массива. Ситуация потребовала вмешательства спасателей.

Поисковую операцию значительно облегчили два фактора: яркая одежда, которая помогла визуально обнаружить людей, и полностью заряженный мобильный телефон пенсионерки, который позволил поддерживать устойчивую связь. В результате обоих потерявшихся благополучно нашли и доставили домой.

Ранее в Бурятии четверо туристов заблудились, спасаясь от медведей.

