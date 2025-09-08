Правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры до 2036 года

Мишустин: в России утвердили план развития инфраструктуры до 2036 года

Правительство РФ утвердило комплексный план развития инфраструктуры в регионах страны на период до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает Telegram-канал правительства.

«Как подчеркивал глава государства, для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечивать равные возможности, чтобы настроить синхронное развитие территорий», — сказал он.

В рамках данного плана в российских регионах построят и обновят около 4,5 тыс. км железных дорог, а также 2 тыс. км автомобильных магистралей.

В планах также запуск десяти новых энергоблоков на пяти атомных электростанциях

До этого Мишустин заявил, что спрос на рынке жилья в РФ снижается. По словам премьер-министра, правительство совместно с Центробанком разработало инициативу временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование новостроек. Данная инициатива позволит компаниям завершить уже начатые проекты и приступить к новым, а жители смогут своевременно получить свои квартиры.

Ранее Мишустин раскрыл рост ВВП в России за первое полугодие.