На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры до 2036 года

Мишустин: в России утвердили план развития инфраструктуры до 2036 года
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Правительство РФ утвердило комплексный план развития инфраструктуры в регионах страны на период до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает Telegram-канал правительства.

«Как подчеркивал глава государства, для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечивать равные возможности, чтобы настроить синхронное развитие территорий», — сказал он.

В рамках данного плана в российских регионах построят и обновят около 4,5 тыс. км железных дорог, а также 2 тыс. км автомобильных магистралей.

В планах также запуск десяти новых энергоблоков на пяти атомных электростанциях

До этого Мишустин заявил, что спрос на рынке жилья в РФ снижается. По словам премьер-министра, правительство совместно с Центробанком разработало инициативу временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование новостроек. Данная инициатива позволит компаниям завершить уже начатые проекты и приступить к новым, а жители смогут своевременно получить свои квартиры.

Ранее Мишустин раскрыл рост ВВП в России за первое полугодие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами