В Якутии 14-летний школьник украл из магазина сладости и спрятал их в лесу

В Якутии поймали подростка, который воровал сладости из магазина

14-летний подросток из Вилюйского района Якутии выломал дверь магазина и похитил товаров на 10 тысяч рублей, сладости он спрятал в заброшенном автомобиле в лесу. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в полицию обратился местный предприниматель, который сообщил о взломе и краже из магазина. Неизвестный похитил из торгового зала чипсы, сладости и газировку и скрылся.

Полицейские, прибывшие на место преступления, предположили, что к хищению причастен несовершеннолетний — из магазина пропали в основном продукты, пользующиеся популярностью у подростков. Оперативно-розыскные мероприятия подтвердили эту версию: кражу совершил 14-летний школьник, ранее не состоявший на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Подросток признался, что знал об отсутствии камер видеонаблюдения в магазине. Взломав дверь, он похитил товары и спрятал их в заброшенном автомобиле в ближайшем лесу. Все похищенное было найдено и изъято. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее два школьника из российского села украли куриц и коз, чтобы создать свою ферму.