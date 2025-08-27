На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Якутии 14-летний школьник украл из магазина сладости и спрятал их в лесу

В Якутии поймали подростка, который воровал сладости из магазина
true
true
true
close
Telegram-канал МВД по Республике Саха (Якутия)

14-летний подросток из Вилюйского района Якутии выломал дверь магазина и похитил товаров на 10 тысяч рублей, сладости он спрятал в заброшенном автомобиле в лесу. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в полицию обратился местный предприниматель, который сообщил о взломе и краже из магазина. Неизвестный похитил из торгового зала чипсы, сладости и газировку и скрылся.

Полицейские, прибывшие на место преступления, предположили, что к хищению причастен несовершеннолетний — из магазина пропали в основном продукты, пользующиеся популярностью у подростков. Оперативно-розыскные мероприятия подтвердили эту версию: кражу совершил 14-летний школьник, ранее не состоявший на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Подросток признался, что знал об отсутствии камер видеонаблюдения в магазине. Взломав дверь, он похитил товары и спрятал их в заброшенном автомобиле в ближайшем лесу. Все похищенное было найдено и изъято. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее два школьника из российского села украли куриц и коз, чтобы создать свою ферму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами