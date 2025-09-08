На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Брат пытался защитить изнасилованную сестру от бывшего и получил два выстрела в сердце

В Казахстане мужчина изнасиловал девушку и выстрелил в защищавшего ее брата
true
true
close
Depositphotos

Житель Казахстана стал фигурантом нескольких уголовных дел после разборок с семьей бывшей возлюбленной. Об этом сообщает Orda.kz.

Инциденту предшествовали несколько событий. Мужчина заставлял свою бывшую девушку по имени Аружан оформлять машины на свое имя. После отказа экс-возлюбленный изнасиловал ее, снял процесс на видео и стал шантажировать.

При этом полиция якобы бездействовала, семья самостоятельно выследила мужчину и привезла в полицию. Однако его отпустили.

Позже вместе с тремя знакомыми подозреваемый приехал к Аружан домой, где находились родственники девушки, в том числе дочь (ее отцом является бывший партнер) и двоюродный брат.

Мужчина выстрелил ему дважды в сердце, спасти пострадавшего не удалось. Также гость похитил дочь и шантажировал Аружан. Полиция организовала погоню, во время которой машина врезалась в дерево. Ребенок получил серьезные травмы.

«Сейчас девочка в больнице. Мать и дочь в шоке. Они нуждаются в помощи психолога», – рассказал юрист семьи.

В отношении бывшего возлюбленного девушки возбудили дела, в том числе по статьям об изнасиловании и шантаже. Под суд также попадут полицейские, бездействовавшие в инциденте до стрельбы.

Ранее девушка отказалась идти на день рождения к мужчине и была изнасилована им и его другом.

