Москвич оказался в реанимации после трех рюмок алкоголя

В Подмосковье диабетик попал в больницу, выпив три рюмки спиртного

Житель Московской области попал в больницу после распития крепкого алкоголя. Об этом сообщает минздрав региона.

25-летний молодой человек почувствовал недомогание после трех рюмок напитка. В больнице он жаловался на слабость и жажду. Помимо этого, его рвало.

«Уровень глюкозы в крови составлял 28,7 ммоль/л при норме 5,8 ммоль/л», – сообщается в публикации.

Во время обследования выяснилось, что с девяти лет пациент страдал сахарным диабетом, родители поставили инсулиновую помпу и решили, что ситуация нормализовалась и профилактические осмотры у эндокринолога ребенку не нужны.

Алкоголь усугубил ситуацию и вызвал осложнения. Молодого человека направили в реанимацию, где оказали всю необходимую помощь. Когда состоянии стабилизировалось, ему провели комплексное обследование и скорректировали терапию. Сейчас молодой человек находится дома, но продолжает наблюдаться у эндокринолога.

