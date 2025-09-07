На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина с младенцем на руках распивала алкоголь на улице в Якутске

В Якутске младенца отобрали у пьяной матери
true
true
true
close
Shutterstock

Административное дело завели на 25-летнюю уроженку Оленекского района в Якутске за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел возле одного из жилых домов города. Местные жители заметили женщину в состоянии алкогольного опьянения с младенцем на руках и вызвали полицию. В ходе проверки выяснилось, что 25-летняя уроженка Оленекского района, уже состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, познакомилась с неизвестным мужчиной и распивала с ним спиртные напитки.

Младенец помещен специалистами опеки в центр содействия семейному воспитанию, а матери предстоит пройти курс реабилитации от алкогольной зависимости.

До этого в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика. С 2019 года они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется. В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат прав.

Ранее младенца в тяжелом состоянии отобрали у пьяной матери на улице в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами