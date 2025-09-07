Женщина с младенцем на руках распивала алкоголь на улице в Якутске

Административное дело завели на 25-летнюю уроженку Оленекского района в Якутске за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел возле одного из жилых домов города. Местные жители заметили женщину в состоянии алкогольного опьянения с младенцем на руках и вызвали полицию. В ходе проверки выяснилось, что 25-летняя уроженка Оленекского района, уже состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, познакомилась с неизвестным мужчиной и распивала с ним спиртные напитки.

Младенец помещен специалистами опеки в центр содействия семейному воспитанию, а матери предстоит пройти курс реабилитации от алкогольной зависимости.

До этого в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика. С 2019 года они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется. В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат прав.

Ранее младенца в тяжелом состоянии отобрали у пьяной матери на улице в Петербурге.