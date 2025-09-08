11-летняя девочка забеременела от 40-летнего соседа

В Индии 11-летняя девочка, которая несколько месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 40-летнего соседа, забеременела и родила. Ее ребенок не выжил в родах. Об этом сообщает The Times of India.

Трагический инцидент произошел в пригороде Барейли (штат Уттар-Прадеш). По информации издания, все началось с того, что 11-летняя девочка пожаловалась брату на сильные боли в животе. Юноша взял для нее лекарства у сельского доктора, но ее препараты не помогали. Тогда юноша отвез девочку в больницу, где после сделанного ей УЗИ медики установили, что она беременна. По оценкам специалистов, девочка находилась на шестом-седьмом месяце.

После этого школьница призналась, что стала жертвой неоднократного надругательства над ней 40-летнего соседа. По словам потерпевшей, около восьми месяцев назад мужчина пригласил ее в гости под предлогом угощения фруктами, а затем изнасиловал ее. Преступник записал половой акт на видео, которым шантажировал девочку. После этого изнасилование повторялось неоднократно.

По данным СМИ, у извращенца есть семья; вместе с женой он растит двух детей — восьми и десяти лет.

Ранее в Индии двое похитили и изнасиловали девушку после отказа ехать с ними.