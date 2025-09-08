На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда коллегия Верховного суда рассмотрит заявление Краснова

Заявление Краснова на пост главы Верховного суда рассмотрят 15 сентября
Сергей Гунеев/РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) 15 сентября рассмотрит заявление генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщается на сайте коллегии.

«Подлежит рассмотрению заявление Краснова Игоря Викторовича о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в документе.

О том, что Краснов подал заявление на соответствующую должность, стало известно 25 августа.

22 июля этого года не стало председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Ее заместитель Юрий Иваненко был назначен исполняющим обязанности главы ВС. На фоне этого ВККС объявила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда и установила срок приема заявлений от претендентов до 25 августа.

Ранее СМИ называли основным кандидатом на пост главы Верховного суда Александра Бастрыкина.

