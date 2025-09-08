На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка лишилась 9 млн на жилье и авто из-за мошенников

В Москве женщина заложила авто, взяла сбережения на жилье и отдала мошенникам
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Москвы отдала аферистам 10 миллионов рублей и едва не помогла им обмануть бывшего возлюбленного. Об этом сообщает Baza.

Неизвестные представились женщине по имени Кристина сотрудниками налоговой, и, так как она якобы слишком много тратила, потребовали записаться на прием в ведомстве.

После того, как она продиктовала код из сообщения, ей сообщили о взломе «Госуслуг». Далее неизвестные стали угрожать возбуждением дела за перевод средств на Украину.

«С ней почти круглосуточно говорили по телефону, затем заставили снимать экран, чтобы убедиться: Кристина ничего не гуглит и строго конфиденциально сотрудничает с органами», – сообщается в публикации.

В результате женщина сняла деньги, которые бывший возлюбленный подарил на квартиру, сдала в ломбард автомобиль марки Mercedes. Все средства она отправила на реквизиты мошенников, думая, что деньги находятся на «безопасном счете» и скоро ей их вернут.

Позже злоумышленники хотели переключиться на экс-партнера Кристины. Когда девушка начала задавать ему вопросы о связи с Украиной, он понял, что бывшую девушку обманывают.

Ранее в Якутске 69-летний пенсионер лишился квартиры из-за мошенников.

