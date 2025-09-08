В Якутске 69-летний пенсионер лишился квартиры из-за мошенников

В Якутске пенсионер поверил мошенникам и остался без денег и квартиры

В Якутске пожилой мужчина поверил в легенду мошенников, продал квартиру и перевел аферистам 3,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.

Неизвестные связались с потерпевшим и сообщили, что на его имя оформляются крупные кредиты. Чтобы «спасти» свои сбережения, мужчина должен был выполнить указания мошенников. Под давлением пенсионер согласился продать собственную квартиру.

Полученные от продажи недвижимости 3,5 млн рублей он перевел на неизвестные банковские счета, как требовали злоумышленники. Только после совершения всех операций якутянин осознал, что стал жертвой обмана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

До этого в Петербурге задержали жителя Сахалина за обман пенсионера на 20 млн рублей. С 84-летним жителем поселка Парголово мошенники связались от имени губернатора города. Злоумышленник сообщил, что из городского бюджета похищена крупная сумма, и для поимки преступников требуется помощь пенсионера. Поверив аферисту, пожилой мужчина несколько раз встречался с курьером, которому и передал все свои сбережения.

Ранее курьер мошенников похитил у пенсионеров Ижевска 2 млн рублей.