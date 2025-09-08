В Петербурге юноша жестоко расправился с 15-летней школьницей

В Санкт-Петербурге молодой человек жестоко расправился с 15-летней школьницей в апарт-отеле «Интуит» в Московском районе. Кадры из гостиницы, на которых можно увидеть юношу и его будущую жертву, опубликовал Telegram-канал 112.

По данным канала, 19-летний мужчина изначально был знаком с девочкой. Он пригласил ее в отель, и школьница согласилась, а маме сказала, что пойдет гулять с подругой. Предполагается, что в гостинице парень нанес девочке несколько ударов ножом. Силовики нашли в номере тело школьницы и самого юношу, который был ранен и без сознания. Его доставили в больницу.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, нападавший является уроженцем Южно-Сахалинска, а с девочкой он познакомился несколько лет назад в онлайн-игре, и у них были отношения на расстоянии.

Журналисты выяснили, что школьница решила закончить интернет-роман, но молодому человеку это не понравилось. Сначала он угрожал девочке, а затем взял билет в Петербург, предварительно заявив другу, что планирует расправу, но его не восприняли всерьез. После того, как он прислал тому же приятелю фото с места преступления, тот обратился в правоохранительные органы.

