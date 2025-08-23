Названы препараты, которые могут вызвать приступ астмы

Астма может развиться по разным причинам. В некоторых случаях возникает аспириновая бронхиальная астма, обусловленная гиперчувствительностью к аспирину и другим нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС), рассказала «Газете.Ru» врач- аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева.

«Это особый вариант бронхиальной астмы, при котором механизм бронхоспазма и связанных с ним приступов удушья обусловлен не классической аллергией, а нарушением регуляции физиологических процессов (метаболизма арахидоновой кислоты) в организме под действием в том числе нестероидных противоспалительных препаратов (аспирин, анальгин и др.)», — объяснила врач.

Однако самой частой причиной развития астмы все еще остается аллергия. К другим причинам относят полипы в носу, загрязнения воздуха и курение.

«При лечении важно учитывать как генетические, так и другие факторы, например загрязнение воздуха. Известно, что бронхиальная астма чаще встречается у жителей больших городов. Это связано с загрязнением воздуха, включая промышленные выбросы. Курение также является значительным фактором риска. Кроме того, вирусные инфекции, особенно респираторные вирусы, могут играть роль в развитии заболевания. Они могут как обострять существующую астму, так и способствовать её возникновению, особенно у детей при частых контактах с вирусами», — заключила врач.

