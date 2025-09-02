«Мать требует компенсацию в 1,2 млн»: на Урале воспитатель частного сада упала с ребенком

В Екатеринбурге конфликт между матерью двухлетнего мальчика и частным детским садом закончился несколькими жалобами в надзорные органы. Об этом сообщает URA.ru.

По информации издания, женщина обвинила сотрудников сада в том, что они не досмотрели за ребенком на прогулке, и из-за этого мальчик якобы получил травму, а после этого не рассказали о случае на прогулке ей. Женщина подала в учреждение досудебную претензию с требованием компенсировать ей моральный вред. Сумма, которую мать дошкольника ждет от учреждения на свой счет, составляет 1,2 млн рублей. Потерпевшая утверждает, что воспитатель запнулась на прогулке и потянула ее ребенка на асфальт, в результате он ударился затылком и получил гематому.

Женщина посетовала, что после этого случая она забрала ребенка из детского сада, но у мальчика развилась боязнь детских садов: попытки устроить его в другую организацию сопровождались истериками и стрессом.

В учреждении не стали отрицать факта падения, но информацию о том, что они якобы скрыли это от родительницы, не подтвердили.

«Видео с камер наружного наблюдения зафиксировало момент падения и то, что сразу после инцидента двое воспитателей осмотрели малыша — никаких видимых травм или повреждений обнаружено не было. В ходе разговора воспитатель еще раз пояснила: в момент передачи ребенка маме никаких повреждений не было, а падение утром не сопровождалось ударом о затылок. Тем не менее воспитатель подробно рассказала родителям о случившемся, видео было передано маме», — отметила представительница сада в беседе с изданием.

Там рассказали, что оценили судебную практику по подобным делам, пришли к выводу, что за легкий вред здоровью, к которому относится гематома, полученная ребенком, присуждается компенсация от 5 до 35 тысяч рублей. Представители учреждения выплатили женщине максимальную, по их мнению, компенсацию. Но сумма мать двухлетнего мальчика не устроила.

В детском саду отметили, что провели служебное расследование и в тот же день оформили акт о несчастном случае. Там подчеркнули, что работают без нарушений и готовы к проверкам.

