Россияне хотят видеть морепродукты и веганское меню в отелях All Inclusive

Питание является важным критерием при выборе места проживания в отпуске. Некоторые туристы предпочитают добывать еду в местных заведениях, но среди россиян наиболее популярны отели с опцией All Inclusive — все включено. Эксперты сервиса Onlinetours провели опрос среди путешественников и выяснили, какую концепцию питания предпочитают российские туристы и что они хотят видеть на столе, какие курорты славятся неизменно хорошим уровнем гастрономии и что же для них значит «хорошее питание» в отеле.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, туристы ожидают, что меню не будет повторятся день за днем и отель сможет предложить гостям вариативное питание. Особое внимание российские гости уделяют ассортименту овощей и фруктов. Также туристы положительно относятся к опции шведского стола и тяготеют к самостоятельному выбору своего рациона в отпуске.

Кроме того, российские туристы требуют качества — продукты в отеле должны быть свежими и желательно местными. Для многих туристов свежесть еды является приоритетом: если даже бюджетный отель удивит свежей едой, это может сгладить ограниченный ассортимент на обеденном столе. Например, пользователи активно хвалят турецкие резорты за свежесть продуктов, чистоту ресторанов и отсутствие насекомых в обеденных зонах.

Одно из наиболее часто встречающихся требований среди российских туристов — морепродукты и морская рыба. В отпуске туристы из России рады видеть на своем столе свежую рыбу, креветки, кальмары, мидии и другие виды морской живности. Для одних морепродукты на столе являются атрибутами изобилия и праздника, для других это не только про гастрономические изыски, но и неотъемлемая часть атмосферы курортного отдыха.

Неожиданным инсайтом опроса стал запрос российских туристов на веганское меню в отеле. Отечественным путешественникам важно, чтобы отель предоставлял опции для гостей, которые не едят мясо и другие продукты животного происхождения. В целом люди хотят, чтобы внимание уделяли всем: и мясоедам, и веганам, и вегетарианцам.

Интересно, что даже на отдыхе российские туристы тяготеют к привычной еде. Психологи объясняют это тем, что гастрономическая «точка опоры» помогает почувствовать себя в безопасности даже в чужой культуре далеко от дома, что особенно важно в первые дни отпуска. Именно поэтому в популярных среди российских туристов местах появляются рестораны с русской кухней. Многие отмечают, что не могут долго находиться за границей именно из -за отсутствия русских блюд.

При этом, наперекор привычному меню, некоторые туристы специально выбирают для отпуска экзотические страны, чтобы пережить уникальный для себя гастрономический опыт.

Среди популярных курортов российские туристы особо выделяют Египет, Турцию и ОАЭ как примеры эталонного гастрономического обслуживания. Это неудивительно — страны являются лидерами по турпотоку из России и уже успели адаптироваться к запросам даже самых искушенных российских гостей. Фаворитами среди российских курортов стали премиальные отели Сочи — респонденты отмечают большой выбор блюд, а также опцию фрешей и шампанского на завтрак для тех, у кого праздник начинается уже с утра.

Ранее россиянам рассказали, когда лучше бронировать апартаменты, а не отель.