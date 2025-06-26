В США медведь получил самую большую зубную коронку в мире

Американские ветеринары провели уникальную стоматологическую операцию. В зоопарке озера Верхнее (штат Миннесота) бурому медведю по кличке Тундра установили титановую коронку на поврежденный клык. Процедура стала первой в своем роде для медведей и вошла в историю ветеринарной стоматологии. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

Шестилетний Тундра, весящий 360 кг, получил титановую коронку длиной 7,5 см — самую крупную из когда-либо созданных для животных. Процедура длилась около часа под общим наркозом.

«Теперь его улыбка стала немного ярче», — отметила представитель зоопарка Кэролайн Раутли.

Из-за внушительных размеров пациента (2,4 м в высоту) ветеринары приняли особые меры предосторожности. В операционной присутствовал вооруженный сотрудник группы быстрого реагирования, а врачи использовали усиленную дозу анестезии.

Тундра и его брат Бэнкс живут в зоопарке с трехмесячного возраста, после гибели их матери. Несмотря на молодой возраст, медведь уже дважды повреждал один и тот же зуб, что потребовало сначала лечения корневого канала, а теперь — установки протеза.

После операции Тундра быстро пришел в себя и уже вернулся к обычной жизни. По словам сотрудников зоопарка, он хорошо себя чувствует и нормально питается.

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