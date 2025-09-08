Мошенники начали создавать фишинговые домены на языках народов России

Мошенники активно регистрируют фишинговые доменные имена в зоне .рф, используя символы из письменностей народов России, визуально схожие с кириллицей. Об этом ТАСС сообщил глава отдела вторичного рынка доменов регистратора «Руцентр» Алексей Спирин.

Регистрация доменов с символами 17 государственных языков республик России стала возможной с 11 августа 2025 года. По словам Спирина, именно с этой даты и началась активная регистрация мошеннических адресов.

«В основном используют татарский, башкирский, потому что там очень много схожих букв — «у» похожа, «е» похожа. Это, особенно когда шрифт мелкий, может ввести в заблуждение», — пояснил Спирин.

Глава группы компаний «Рунити» Андрей Кузьмичев уточнил, что в зоне .рф стало доступно около 25 дополнительных символов из alphabets народов России. Он признал, что это создает «окно для фишинга» из-за визуальной схожести с кириллицей. При этом Спирин отметил, что пока сайт не создан и права брендов не нарушены, предъявить что-либо регистрантам невозможно.

В конце августа МВД РФ перечислило основные признаки фишинговых ссылок, которые используют мошенники для кражи персональных данных. Среди ключевых признаков опасных ссылок — использование цифровых адресов вместо буквенных, наличие символа «@», появление в одной строке сразу нескольких адресов, а также некорректное написание протоколов (например, http/https без «://»). В МВД также советуют обращать внимание на расхождение между отображаемым текстом ссылки и фактическим адресом, который можно увидеть при наведении курсора.

Ранее мошенники решили заработать на любви россиян к еде.