На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяная пассажирка устроила дебош в поезде и покусала полицейского при задержании

Полицейские задержали пассажирку поезда Нижний Бестях – Благовещенск за дебош
true
true
true
close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирка поезда, следовавшего в Благовещенск, стала фигуранткой уголовного дела после дебоша в поезде. Об этом сообщает управление на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Во время путешествия 37-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения материлась и мешала другим людям. Когда дебоширку привели в служебное купе и попросили вести себя спокойнее, она продолжала вести себя агрессивно.

«Более того, в какой-то момент она стала наносить удары ногами одному из сотрудников, а другого полицейского укусила», – сообщается в публикации.

Начальник поезда отказался везти пассажирку дальше. При этом от освидетельствования она отказалась.

В отношении женщины составили несколько протоколов, в том числе и за появление в общественных местах пьяной. Следователи возбудили в отношении пассажирки уголовное дело по статье о применении силы в отношении представителя власти.

Ранее житель Свердловской области сорвал вылет рейса и отделался штрафом в 60 тысяч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами