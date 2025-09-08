Пьяная пассажирка устроила дебош в поезде и покусала полицейского при задержании

Пассажирка поезда, следовавшего в Благовещенск, стала фигуранткой уголовного дела после дебоша в поезде. Об этом сообщает управление на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Во время путешествия 37-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения материлась и мешала другим людям. Когда дебоширку привели в служебное купе и попросили вести себя спокойнее, она продолжала вести себя агрессивно.

«Более того, в какой-то момент она стала наносить удары ногами одному из сотрудников, а другого полицейского укусила», – сообщается в публикации.

Начальник поезда отказался везти пассажирку дальше. При этом от освидетельствования она отказалась.

В отношении женщины составили несколько протоколов, в том числе и за появление в общественных местах пьяной. Следователи возбудили в отношении пассажирки уголовное дело по статье о применении силы в отношении представителя власти.

