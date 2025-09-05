На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин, устроивший дебош в самолете, заплатит 60 тысяч рублей за задержку рейса

Житель Свердловской области сорвал вылет рейса и отделался штрафом в 60 тысяч
Авиакомпания «Победа» отсудила 60 тыс. рублей у пассажира за срыв рейса, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошёл на рейсе ЕкатеринбургСанкт-Петербург. Пассажир начал нарушать порядок ее при посадке в аэропорту Кольцово — он встал на трапе, мешая другим пройти. Оказавшись в салоне, мужчина стал бесконтрольно пересаживаться с места на место.

Во время руления самолета он внезапно поднялся и пошел в хвостовую часть лайнера, бортпроводники с трудом усадили его на место. Далее пассажиры пожаловались на то, что мужчина облокачивался на соседа, а в ответ на замечание попытался ударить. Тогда командир воздушного судна принял решение снять его с рейса до вылета.

На борт вызвали полицию, но мужчина отказался подписывать документы, поэтому его вывели принудительно. После этого провели дополнительный досмотр самолета, поэтому вылет задержался, и рейс прибыл в Санкт-Петербург с опозданием более чем на час.

Компания «Победа» подала иск в суд по месту жительства дебошира, в итоге с мужчины взыскали 60 тыс. рублей.

Ране житель Уфы получил условный срок за дебош в самолете.

