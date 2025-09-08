Почти половина московских работодателей выразили готовность нанимать кандидатов без опыта

Почти половина (44%) московских рекрутеров готовы проявлять лояльность и не обращать внимание на отсутствие образования или опыта работы у соискателя. Об этом говорится в исследовании CRM-системы Talantix, которое есть в распоряжении »Москвы 24».

Согласно опросу, 63% опрошенных не придают значения полу, 58% – возрасту, 34% — наличию вредных привычек. 68% объяснили это высокой потребностью в специалистах определенной квалификации, 55% — дефицитом кадров, 27% поступают — пожеланием заказчика подбора или CEO.

К главным причинам отказа кандидатам 45% отнесли неумение общаться, 30% — непрохождение проверки службы безопасности, 29% — несоответствие корпоративной культуре.

«Если соискатель готов развиваться и способен приносить компании ценность, бизнес готов закрыть глаза на многое. Это отражает текущую ситуацию на рынке, где дефицит кадров подталкивает компании к гибкости, но при этом не снижает требований к качеству работы», — заключила директор по развитию Talantix Марина Хадина.

Замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков до этого говорил, что в России не нужны квоты в компаниях на трудоустройство молодых выпускников вузов. Работодатели и так берут начинающих специалистов без опыта, просмотры их резюме за год выросли более чем вдвое.

Ранее выявилось масcовое сокращение числа вакансий для начинающих из-за замены людей на ChatGPT.