«Потекут кровавые слезы из всех дыр»: в Иваново педагог угрожала школьнику изнасилованием

В Иваново учительницу проверят за угрозы ученику изнасилованием
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Следователи Иваново проводят проверку после того, как в социальных сетях появилась аудиозапись разговора между учителем и учеником. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Во время беседы педагог угрожает молодому человеку.

«Когда у тебя потекут кровавые слезы из всех дыр, знай – это я устроила!», – говорит учительница.

Она также добавляет, что в этих действиях ее поддержит весь класс.

По данным СМИ, угрозы женщина высказывала в сторону восьмиклассника. В беседе она якобы также оскорбила отца юноши и пообещала школьнику, что другие ребята могут «изнасиловать» его.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В действиях педагога они усмотрели признаки ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.

«По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», – сообщается в публикации.

До этого в Москве пошел под суд учитель, который шантажировал школьниц снимками непристойного характера. Его приговорили к полутора годам колонии строгого режима.

Ранее женщина надругалась в ресторане над незнакомцем, отмечавшим с женой 40-летие брака.

