Врач предупредил о риске развития рака из-за приема витамина С

Витамин С может не только приносить пользу для здоровья, но и стимулировать рост раковых опухолей. Об этом kp.ru рассказал заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. Петровского, доктор медицинских наук Аркадий Беджанян.

«При раке новые кровеносные сосуды питают опухоли, помогают им расти и распространяться. Эксперимент показал, что витамин С активизирует работу определенного гена, который, в свою очередь, усиливает ангиогенез в опухоли», — пояснил эксперт.

По его словам, опыты пока проводили только на мышах и клеточных культурах человека, поэтому данные носят экспериментальный характер. Однако Беджанян подчеркнул, что специалисты давно с осторожностью относятся к подобным витаминным добавкам, которые ускоряют рост тканей. В связи с этим пациентам рекомендуется на время лечения избегать приема витаминов, чтобы исключить риск прогрессирования рака.

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарварда до этого установили, что препарат для лечения рака молочной железы тамоксифен повышает риск возникновения вторичных опухолей в матке, активируя сигнальный путь PI3K.

