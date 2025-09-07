У препарата от рака груди нашли опасное свойство

Препарат для лечения рака молочной железы тамоксифен повышает риск возникновения вторичных опухолей в матке, активируя сигнальный путь PI3K. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института и Гарварда. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics (NatGen).

Тамоксифен используется с 1970-х годов для лечения эстроген-рецептор-положительного рака молочной железы. Несмотря на высокую эффективность, у некоторых женщин лекарство повышало вероятность возникновения вторичных опухолей в матке. Молекулярные механизмы этого явления долгое время оставались неясными.

Новое исследование показало, что в таких случаях развитие опухоли идет иным путем, чем при спонтанном раке матки. Обычно для запуска роста требуется мутация в гене PIK3CA, активирующая сигнальный путь PI3K. Однако при терапии тамоксифеном мутации не нужны — сам препарат может напрямую активировать PI3K, тем самым способствуя образованию опухолей.

«Наши результаты впервые показывают, что лекарство может напрямую стимулировать сигнальный путь, связанный с развитием рака, и объясняют, как эффективное противоопухолевое средство парадоксальным образом способствует росту опухоли в другой ткани», — отметила профессор Кирстен Кюблер, руководитель исследования.

Авторы подчеркивают, что общий риск развития рака матки при приеме тамоксифена остается низким, а польза от препарата значительно превышает возможные осложнения. Тем не менее открытие помогает лучше понять природу побочных эффектов и может стать основой для создания более безопасных и персонализированных схем лечения.

В дальнейшем исследователи планируют изучить, вызывают ли схожие механизмы побочные эффекты у других противоопухолевых препаратов.

Ранее ученые выяснили, почему рак груди часто метастазирует в легкие.