На балкон москвички заползла змея

В Москве на балкон квартиры пенсионерки заползла змея. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, 65-летняя женщина нашла змею, когда вышла на балкон, чтобы посмотреть лунное затмение. Пенсионерка испугалась и, не закрыв балкон, закрылась в другой комнате. После этого она вызвала сотрудников МЧС. В настоящее время они ловят змею, а потом начнут искать ее хозяев.

В августе жительница Самары больше недели пыталась поймать в квартире змею. По словам девушки, уж заполз к ней в спортивную сумку, предположительно, когда она отдыхала в парке «Ударник». Дома змея выползла и спряталась в ванной. Приезжавшие на отлов рептилии волонтеры решили, что змея через отверстие в полу ванной пробралась в нежилую квартиру ниже. Но через десять дней заявительница вновь позвонила и рассказала, что змея никуда не делась — девушка обнаружила незваную гостью под столом.

В июле пожилая жительница Свиблово в Северо-Восточном административном округе Москвы обнаружила в своей квартире змею. Пенсионерка наткнулась на змею под своим диваном. Необычный питомец просто лежал на полу и ничего не делал. Как змея попала в квартиру женщины, не сообщалось.

Ранее врач рассказала, какие змеи могут укусить в Москве и Подмосковье.