Российский врач ответила, правда ли, что микропластик негативно влияет на здоровье

В последнее время все чаще говорят о вредном влиянии микропластика на здоровье. Существует мнение, что, проникая в организм человека из окружающей среды, он постепенно накапливается в нем, что способно приводить к серьезным последствиям, например, к болезни Альцгеймера. Так ли это на самом деле, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт медицинской компании СбeрЗдоровье Анастасия Агаева.

«Микропластик представляет собой частицы синтетических полимеров размером от 0,001 до 5 мм. Выделяют два основных типа микропластика: первичный и вторичный. Первичный целенаправленно производится для конкретных целей, например, таких как создание косметики, текстильных изделий, изготовления промышленной продукции. Вторичный образуется вследствие разрушения пластиковых изделий под влиянием ультрафиолетового излучения, температуры окружающей среды и механического износа», — рассказывает врач.

Микропластик может попадать в организм человека разными путями: через пищу и приправы, например, мёд, соль, морепродукты — особенно высокая концентрация этих частиц присутствует в устрицах; через вдыхание воздуха, допустим, загрязненного пылью и микрочастицами синтетических волокон, а также при контакте с бытовыми предметами, например, при употреблении воды из пластиковых бутылок.

«В настоящее время однозначные доказательства негативного влияния микропластика на здоровье человека отсутствуют: исследования непосредственно на людях ограничены, а большая часть имеющихся сведений основана на экспериментах с животными и «in vitro» — в пробирке. Тем не менее существуют настораживающие факты: недавнее исследование показало, что за последние 8 лет количество микропластика в головном мозге человека возросло на 50%. При этом у пациентов с деменцией обнаружено в 10 раз большее количество микропластика по сравнению с остальными участниками исследования. Согласно ВОЗ, необходимы дальнейшие исследования в области доказательной медицины, чтобы определить безопасные нормы содержания микропластика в пищевых продуктах и питьевой воде», — уточняет Агаева.

На данный момент профилактические меры основаны на принципах предосторожности, которые направлены на снижение концентрации поступающего микропластика в организм. Рекомендуется избегать разогрева пищи в пластиковых емкостях, ограничить употребление морепродуктов с высоким риском загрязнения до 1–2 порций в месяц. Кроме того, полезно использовать фильтры для очистки воды и отдавать предпочтение стеклянной таре.

