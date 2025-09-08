Биолог посоветовала эффективное и доступное удобрение с грядки

Удобрения в магазинах достаточно дорогие и продаются в малых количествах, поэтому садоводы стали прибегать к различным хитростям и готовить удобрение самостоятельно. Причем это не только навоз, но и трава, которую вы выпалываете с грядок. Одним из самых эффективных удобрений считается бродилка из крапивы, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

«Бродилка из крапивы — натуральное органическое удобрение, которое подходит для томатов, перца, капусты, клубники. Для того, чтобы сделать такую полезную подкормку, достаточно добрать молодую крапиву без повреждений листвы до начала цветения, измельчить ее и уложить в пластиковую бочку или или ведро и залить водой (на 10 л — примерно 1 кг сырья). Средство готовится 10-14 дней. В настой можно добавить немного валерианы или базилика – эти травы уменьшат резкий запах. Бродилку лучше держать на улице в емкости под крышкой», — объяснила она.

Важно помнить, что процесс брожения сопровождается неприятным запахом, поэтому лучше размещать емкость в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

В первой половине лета бродилкой поливают растения 2 раза в месяца, во второй – 1 раз в месяц, резюмировала специалист.

