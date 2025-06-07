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Россиян предупредили об опасности сжигания мусора на участке

Химик Дорохов: сжигание линолеума и других полимерных покрытий на участке опасно
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Константин Чалабов/РИА Новости

Сжигание бытовых отходов на приусадебных участках приводит к образованию высокотоксичных соединений, представляющих угрозу для здоровья и окружающей среды. В отличие от контролируемого мусоросжигания на специализированных заводах, открытое горение не обеспечивает необходимой температуры и условий для полного разложения опасных веществ, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«При горении пластиковых отходов (ПЭТ-бутылок, упаковок) образуются фураны — стойкие органические загрязнители. Эти соединения относятся к супертоксикантам, способным накапливаться в жировой ткани и вызывать отдаленные последствия, включая эндокринные нарушения и онкологические заболевания», — объяснил он.

Сжигание окрашенных древесных материалов и ДСП приводит к выделению тяжелых металлов (свинец, хром, кадмий), которые в виде микрочастиц попадают в дыхательные пути.

«Особую опасность представляет горение линолеума и других полимерных покрытий, при котором выделяются хлороводород и диоксины. Эти вещества раздражают слизистые оболочки дыхательных путей, нарушают регуляторные механизмы в организме и ослабляют его защитные функции, могут вызывать острые ингаляционные отравления. Кроме того, диоксины способны накапливаться в организме и приводить к долгосрочным негативным последствиям для здоровья, оказывая постоянное токсическое воздействие», — предупредил эксперт.

Органические отходы (остатки растений, пищевые отходы) при неполном сгорании становятся источником угарного газа и метана. При этом образуются полициклические ароматические углеводороды, включая бензпирен с доказанной канцерогенной активностью.

«Температура открытого горения мусора недостаточна для полного разложения токсичных соединений, но способствует их переходу в летучую форму. Более 60% вредных веществ оседает в радиусе 100 метров от места сжигания, загрязняя почву и водоемы. Поэтому дачникам рекомендуется отказаться от сжигания мусора в пользу более безопасных альтернатив: сортировки отходов с последующей сдачей перерабатываемых материалов в специальные пункты приема, вывоза крупногабаритного мусора на специализированные полигоны и так далее», — резюмировал химик.

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