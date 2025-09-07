В ГД предложили зачислять школьникам по 10 тыс. рублей на покупку книг

В Госдуме предложили создать «Карту Достоевского» — персональную банковскую карту для школьников с ежегодным зачислением 10 тысяч рублей на покупку книг. Об этом сообщает РИА Новости.

С подобной инициативой обратился заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) к министру культуры Ольге Любимовой.

«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и реализации нового культурно-образовательного проекта для школьников под названием «Карта Достоевского» (по аналогии с успешной «Пушкинской картой»)», — говорится в обращении.

Суть предложения состоит в предоставлении учащимся в возрасте от 14 до 18 лет именной банковской карты, на которую ежегодно будет начисляться 10 тысяч рублей. Эти средства можно будет использовать для приобретения книг, соответствующих определенным критериям, в специализированных книжных магазинах.

«Средства «Карты Достоевского» предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы», – подчеркнул депутат.

Деньги с карты нельзя будет использовать для покупки литературы, содержащей пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, экстремизма, насилия, жестокости, а также иной информации, запрещенной для распространения среди детей. Кроме того, под запрет попадает бульварная литература сомнительного качества и книги иностранных издательств (за исключением классической зарубежной литературы в переводах российских издательств).

