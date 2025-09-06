Адвокат разъяснил, накажут ли россиян за чтение книг экстремистов

Россиянам не запрещено распространять книги, написанные или изданные иностранными агентами или внесенными в список экстремистов людьми. Однако если книга подлежит обязательной маркировке и распространяется без нее, можно получить штраф, заявил «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин.

«Если книга подлежит обязательной маркировке (с пометкой «иностранный агент») и распространяется без этой маркировки, наступает административная ответственность. КоАП РФ, статья 19.34.1: штраф для граждан от 30 до 50 тысяч рублей. При повторных нарушениях возможны более серьезные санкции, вплоть до уголовной ответственности по статье 330.1 УК РФ («Злостное уклонение от обязанностей иностранного агента»)», — сказал он.

Если же произведение внесено в федеральный список экстремистских материалов, в этом случае правила жестче, заявил адвокат.

«Распространение или хранение таких материалов в целях распространения запрещено законом. Закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», статья 13. КоАП РФ, статья 20.29: штраф для граждан от 1 до 3 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Если действия сопровождаются публичными призывами или разжиганием вражды — уже уголовная ответственность: статья 280 УК РФ («Призывы к экстремизму»), статья 282 УК РФ («Возбуждение ненависти»), наказание вплоть до пяти лет лишения свободы», — сказал адвокат.

Книга, которая написана экстремистом, но по содержанию такой не признана, может свободно распространяться, отметил Жорин. По его словам, наказывают не за авторство.

«Закон наказывает за материалы, признанные экстремистскими. В российском праве нет категории «экстремист — физическое лицо»; ограничения накладываются только на тексты и организации, внесенные в реестр. За [хранение экстремистской книги дома] ответственности нет. КоАП РФ (статья 20.29) наказывает только за массовое распространение или хранение в целях распространения. То есть если книга стоит у вас на полке и вы ею не обмениваетесь и не раздаете, состава правонарушения нет», — отметил он.

Однако даже без распространения хранение экстремистских материалов может выступить как «отягчающее обстоятельство» при уголовном деле, заявил Жорин. По словам адвоката, в ситуации, когда просто «нашли книгу дома», нет состава преступления.

«Если у человека найдут ящик [экстремистских] книг или будет доказано, что он собирался их распространять (например, раскладывал по уличным библиотекам), — это уже подпадает под статью 20.29 КоАП РФ. Наказание: штраф от 1 000 до 3 000 рублей или арест до 15 суток», — заявил он.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне могут хранить книги иноагентов.