В Перми подросток пропал без вести после столкновения гидроцикла и лодки

СК организовал проверку по факту столкновения гидроцикла и лодки в Перми

В Перми 15-летний подросток пропал без вести после столкновения гидроцикла и лодки в акватории реки Мулянка. Об этом сообщили в Telegram-канале центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел в границах Дзержинского района. Гидроцикл находился под управлением 11-летнего подростка. При этом на лодке находились мужчина и 15-летний подросток. После столкновения 15-летний подросток пропал без вести.

«Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Накануне в Нижегородской области буксир с баржами наехал на резиновую рыбацкую лодку. ЧП случилось на 950-м километре судового хода Волги, в Кстовском районе. После того как буксир «Кавказ» наехал на лодку без мотора, оттуда выпал мужчина. Его ищут.

Ранее мужчина упал за борт лодки и пропал в Приамурье.