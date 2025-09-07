Курянам оставили ветхую Бабу-ягу

В Курске в детском Парке пионеров оставили деревянную скульптуру Баба-яги, которую хотели убрать из-за ветхости. Об этом пишет местный Telegram-канал «Курская аномалия».

Горожан пригласили посмотреть, как идет реконструкция парка. На фото оттуда можно увидеть в том числе деревянную скульптуру Бабы-яги и бронзового Колобка. В парке уже заменили плитку, а сейчас устанавливают детскую площадку в виде сказочного замка.

«Плитка будет служить вечно. По крайней мере лет 20», — заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

На прошлой неделе в мастерской Российской академии художеств изготовили бронзовую скульптуру Колобка для Курска. Скульптура станет центральной фигурой детского Парка пионеров. Хинштейн подчеркнул, что у Колобка курские корни: в 1844 году местная писательница Екатерина Авдеева опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановной Черепьевою». Там была и сказка про Колобка.

