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В 50 км от Санкт-Петербурга заметили дельфинов

РИА Новости: в Финском заливе в 50 км от Петербурга заметили дельфинов

В Финском заливе в 50 км от Санкт-Петербурга заметили дельфинов, сообщает РИА Новости.

По словам ученых из Институте океанологии РАН, это могут быть афалины. Иногда их можно заметить в восточной части Балтийского моря. До середины XX века эти районы были привычными и для фоцен (морских свиней. — «Газета.Ru»), и для афалин.

«Две мировые войны и, главное, огромное количество хлорорганических пестицидов в последней трети ХХ века сделали Балтику одним из самых грязных морей мира», — пояснили в институте.

Ученые добавляют, что появление афалин в Финском заливе может означать улучшение экологической ситуации.

До этого научный журнал Bioacoustics писал, что группа морских биологов из Университета Южной Дании нашла в Балтийском море самца дельфина-афалина, который, по-видимому, разговаривает сам с собой. Такое поведение может быть обусловлено одиночеством животного.

Необычное морское животное впервые заметили около пяти лет назад в водах канала Свендборгсунд в Дании. Через некоторое время дельфин, которому дали имя Делле, привлек внимание ученых, заинтересовавшихся необычным поведением существа.

Ранее ученые узнали, что дельфины-афалины улыбаются друг другу во время игр.

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