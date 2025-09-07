Россиянка потеряла почти 5 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В Кохме надеявшаяся заработать женщина перевела почти 5 млн на счет мошенников

Жительница Кохмы потеряла сбережения после знакомства с мужчиной в интернете. Об этом сообщает УМВД по Ивановской области.

Недавно в полицию обратилась 40-летняя местная жительница, которая рассказала, что около двух месяцев назад познакомилась с мужчиной. Они начали общаться в приложении для знакомств, но затем их переписка перетекла в мессенджер.

Вскоре собеседник поделился с женщиной новым способом дохода, и та решила попробовать заработать на инвестициях. Следуя указаниям нового знакомого, она открыла брокерский счет и стала переводить туда деньги.

Женщина надеялась вывести заработанную сумму и более 4,8 млн рублей, которые вложила в акции, но в итоге поняла, что все это время общалась с аферистами. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее мужчина 59 раз обманул девушку, прежде чем она обратилась в полицию.