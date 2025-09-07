В Москве обнаружили уникальный барельеф Максима Горького

В Москве обнаружили уникальный барельеф писателя Максима Горького во время работ по подготовке к ремонту одноименной киностудии. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Автором изображения стал 94-летний заслуженный художник России художник-постановщик Валентин Шихарев. Он создавал барельефы и скульптуры в период с 1957 по 1959 годы для съемок марки киностудии. Помощь ему оказывала бутафор Тамара Родионова.

«Этот барельеф был начат мною в глине, но уже после моего ухода его перенесли в большой формат. Мы вдохновлялись произведениями известного советского скульптора-монументалиста Ивана Шадра, отсылки к его стилю явно видны на барельефе», — сказал Шихарев.

В мае на станции «Таганская» московского метрополитена установили исторический барельеф, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В центре композиции изображен Иосиф Сталин в окружении людей с букетами цветов. Воссозданная скульптура является точной копией оригинала, который находился на станции до 1966 года.

Ранее в Перу нашли цветной барельеф возрастом 4000 лет.