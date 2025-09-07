На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У гендиректора «Биклевер Финанс» прошли обыски

У гендиректора «Биклевер Финанс» прошли обыски по делу о финансовых махинациях
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы провели обыски в доме генерального директора «Биклевер Финанс» Яны Скоковой в связи с уголовным делом. Ее обвиняют в незаконном обороте средств платежей и проведении валютных операций с использованием фальшивых документов, пишет ТАСС.

«Яна Скокова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Из материалов дела также стало известно, что аналогичные обвинения предъявлены Юлии Байтюль, второму генеральному директору компании. Байтюль в настоящее время находится под стражей по решению Дорогомиловского районного суда.

Гражданину Литвы Андреюсу Трофимовасу также предъявлены обвинения по аналогичным статьям. Установлено, что Яна Скокова занимает должность руководителя в микрокредитной компании «СМЭВ». Среди учредителей этой компании значатся Трофимовас, а также еще один гражданин Литвы – Витаутас Стражницкас.

Ранее заммэра Салехарда задержали по делу о крупном мошенничестве.

