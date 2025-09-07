Внучка перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов бабушки

Девочка-подросток, проживающая в Москве, перевела мошенникам 1,2 млн рублей со счетов бабушки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что 13-летней девочке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Запугивая ее нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, он убедил осуществить денежные переводы со счета бабушки на подконтрольные аферистам счета в целях «декларирования».

Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с ее счета сначала 750 тыс. рублей, а затем еще 200 тыс. рублей. Впоследствии со счета бабушки в другом банке мошенники списали еще 280 тыс. рублей. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей, уточнили в прокуратуре.

В ведомстве рекомендовали взрослым обсудить с детьми эту тему, чтобы они сообщали им о всех подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев, в том числе финансового характера.

До этого в Удмуртии задержали курьера мошенников, укравшего у пенсионеров 2 млн рублей.

Ранее мошенники придумали новую схему получения доступа к «Госуслугам».