Мошенники придумали новую схему получения доступа к «Госуслугам»

РИА: мошенники обманывают россиян, предлагая обновить сведения об образовании
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники придумали новую схему получения доступа к «Госуслугам» россиян под предлогом обновления сведений об образовании на портале. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, злоумышленник звонит жертве и, представляясь сотрудником вуза, предлагает якобы внести сведения о полученном образовании на портале. Для этого мошенники просят назвать код из сообщения для входа на сайт «Госуслуг».

После того как жертва называет код, злоумышленник получает доступ к личному кабинету пострадавшего. При этом «Госуслуги» в сообщении с кодом предупреждают, что назвать его просят только мошенники.

До этого в МВД России рассказали, что доксинг — незаконный сбор персональных данных для шантажа — является одной из самых распространенных в мире киберугроз. В ведомстве рассказали, что тысячи пользователей интернета ежедневно сталкиваются с таким видом мошенничества.

Ранее Мизулина предупредила о рисках знакомства через Telegram-ботов.

