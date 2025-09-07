На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Курьер мошенников похитил у пенсионеров Ижевска 2 млн рублей

В Удмуртии задержали курьера мошенников, укравшего у пенсионеров 2 млн рублей
true
true
true
close
ГУ МВД России по Удмуртской Республике

20-летний житель Удмуртии подозревается в участии в мошеннической схеме, жертвами которой стали пожилые жители Ижевска. Об этом сообщает УМВД республики.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: сначала по телефону представлялись сотрудниками службы безопасности банка или связи, получали от пенсионеров коды доступа, а затем под предлогом «защиты сбережений» убеждали передать деньги курьеру.

20-летний подозреваемый участвовал как минимум в трех эпизодах мошенничества, лично принимая наличные у обманутых пенсионеров и переводя средства на счета злоумышленников. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится в СИЗО. Оперативники проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

До этого в Петербурге задержали жителя Сахалина за обман пенсионера на 20 млн рублей. С 84-летним жителем поселка Парголово мошенники связались от имени губернатора города. Злоумышленник сообщил, что из городского бюджета похищена крупная сумма, и для поимки преступников требуется помощь пенсионера. Поверив аферисту, пожилой мужчина несколько раз встречался с курьером, которому и передал все свои сбережения.

Ранее в Ярославле мужчина поверил в уголовное дело и отдал мошенникам 9,4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами