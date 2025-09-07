Курьер мошенников похитил у пенсионеров Ижевска 2 млн рублей

20-летний житель Удмуртии подозревается в участии в мошеннической схеме, жертвами которой стали пожилые жители Ижевска. Об этом сообщает УМВД республики.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: сначала по телефону представлялись сотрудниками службы безопасности банка или связи, получали от пенсионеров коды доступа, а затем под предлогом «защиты сбережений» убеждали передать деньги курьеру.

20-летний подозреваемый участвовал как минимум в трех эпизодах мошенничества, лично принимая наличные у обманутых пенсионеров и переводя средства на счета злоумышленников. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится в СИЗО. Оперативники проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

До этого в Петербурге задержали жителя Сахалина за обман пенсионера на 20 млн рублей. С 84-летним жителем поселка Парголово мошенники связались от имени губернатора города. Злоумышленник сообщил, что из городского бюджета похищена крупная сумма, и для поимки преступников требуется помощь пенсионера. Поверив аферисту, пожилой мужчина несколько раз встречался с курьером, которому и передал все свои сбережения.

Ранее в Ярославле мужчина поверил в уголовное дело и отдал мошенникам 9,4 млн рублей.