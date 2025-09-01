На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области мужчина избил женщину на глазах у ее ребенка и прохожих

В Краснотурьинске мужчина напал на мать с коляской и избил на глазах у ребенка
true
true
true

Под Екатеринбургом мужчина напал на женщину и избил на глазах у очевидцев. Видео избиения было опубликовано в группе «Инцидент Краснотурьинск» во «ВКонтакте».

Все произошло вечером 27 августа на улице 8 Марта в Краснотурьинске. Свидетелями инцидента стали молодые люди, которые вмешались в происходящее.

Девушка обратила внимание на брошенную посреди улицы коляску с ребенком и начала снимать потасовку, а затем попыталась успокоить мальчика, на глазах у которого мужчина избивал его мать. При этом нападавший таскал жертву по асфальту и, похоже, требовал, чтобы женщина отдала ему телефон.

Девушка за кадром обратилась к прохожим с просьбой помочь, но те лишь сообщили, что уже вызвали полицию. В итоге пострадавшей удалось вырваться. Кем ей приходится агрессор — неизвестно.

Сотрудники МО МВД России «Краснотурьинский» начали проверку по факту инцидента.

«Участвующие лица установлены. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — сообщили в полиции изданию «Вечерний Краснотурьинск».

Ранее петербуржец избил пожилого отца за то, что тот отказался дать ему денег.

