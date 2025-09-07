На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказала, как выявить номер мошенников

Пожарская: вызов с номера, начинающегося не с кода «+7», может быть мошенническим
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Любой вызов с номера, начинающегося не с кода «+7», может являться мошенническим и представляет опасность. Об этом ТАСС рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Многие граждане не знают об особенностях и нюансах международных телефонных соединений. <...> Однако, если у вас нет знакомых за рубежом, любой вызов с номера, начинающегося не с «+7», — опасен», — рассказала эксперт.

Чтобы определить страну, с которой поступают звонки, рекомендуется использовать поисковые системы, советует Пожарская.

До этого пожилая супружеская пара подверглась масштабной афере телефонных мошенников, в результате чего лишилась более 17 миллионов рублей и собственного автомобиля. Инцидент начался со звонка 75-летнему мужчине от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками энергоснабжающей компании. Под предлогом необходимости замены электросчетчиков они убедили его пройти процедуру идентификации и продиктовать код, полученный в SMS-сообщении. Доверчивый пенсионер в ходе беседы передал запрашиваемый код. Вслед за этим мужчину убедили, что его учетная запись на портале государственных услуг якобы была скомпрометирована, а его денежным средствам угрожает несанкционированный вывод за рубеж.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники стали обманывать пенсионеров новым способом.

